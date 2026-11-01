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    Crossmedia.az informasiya portalının fəaliyyətə başlamasından 2 il ötür

    Media
    • 01 noyabr, 2026
    • 10:42
    Crossmedia.az informasiya portalının fəaliyyətə başlamasından 2 il ötür

    Crossmedia.az analitik-informasiya portalının fəaliyyətə başlamasından 2 il ötür.

    "Report" xəbər verir ki, 2024-cü ilin noyabrın 1-də təsis olunan portal özünəməxsus analitik üslubu, informasiya təqdimatı ilə informasiya məkanında mühüm yer qazanmağa nail olub.

    Portal fəaliyyətində təhlili materialların dərcinə xüsusi yer verir. "Crossmedia" təhlil mərkəzinin üzvləri müntəzəm olaraq cəmiyyəti maraqlandıran mövzularla bağlı araşdırma və təhlillərlə çıxış edirlər.

    Portalda "Prezident gündəliyi", "Yüksəliş" hekayəsi", Azərbaycan milli mətbuatının 150 illiyinə həsr olunmuş "Mətbuat-150", İkinci Qarabağ müharibəsinin beş illiyi ilə bağlı "Vətən müharibəsi-5", həmçinin "Dünya iqtisadiyyatı və Azərbaycan", "Doktor danışır" layihələri yer alır.

    "Report"un kollektivi Crossmedia.az-da çalışan həmkarlarını təbrik edir, onlara uğurlar arzulayır!

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