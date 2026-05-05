    Region
    • 05 may, 2026
    • 18:27
    Çuvaşiya rəhbəri: Çeboksarıda PUA zərbələri nəticəsində 2 nəfər ölüb, 32-si yaralanıb

    Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Çuvaşiyaya pilotsuz uçuş aparatları (PUA) ilə kütləvi hücumu nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 32-si yaralanıb.

    "Report" Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çuvaşiyanın rəhbəri Oleq Nikolayev məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, yaralananlar arasında uşaq da var. Çuvaşiyada regional xarakterli fövqəladə vəziyyət elan edilib.

    "Əsas zərbə mülki infrastruktura dəyib: 8,5 min nəfərin yaşadığı 28 çoxmənzilli ev, iki binada daşıyıcı konstruksiyalar zədələnib. Bu evlərin sakinləri üçün yataqxanalarda yerlər hazırlanıb. Sığınacağa ehtiyacı olan bütün şəxslər üçün 3 müvəqqəti yerləşdirmə məntəqəsi açılıb", - O.Nikolayev bildirib.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Pilotsuz uçuş aparatı (PUA)
    Мэр Чувашии: Два человека погибли, 32 пострадали при ударах БПЛА по Чебоксарам
    Chuvashia head says drone strikes in Cheboksary killed 2, injured 32

