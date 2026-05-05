Мэр Чувашии: Два человека погибли, 32 пострадали при ударах БПЛА по Чебоксарам
В регионе
- 05 мая, 2026
- 17:49
Два человека погибли, 32 пострадали в результате массовой атаки ВСУ на Чувашию.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев.
По его словам, среди пострадавших есть ребенок. В Чувашии введен режим ЧС регионального характера.
"Основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре: повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысячи человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции – оставаться там опасно. Для жителей этих домов подготовлены места в общежитиях. Для всех, кто нуждается в крове, развернуты три пункта временного размещения", - сказал он.
Последние новости
20:37
Вугар Мустафаев обсудил расширение оборонного сотрудничества с рядом стран - ОБНОВЛЕНОАрмия
20:20
Трамп надеется на крах экономики Ирана, потому что хочет победитьДругие страны
20:11
Видео
Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами с выставок Caspian Agro Week и InterFood AzerbaijanВнутренняя политика
20:07
Зеленский: Пять человек погибли в результате удара по КраматорскуДругие страны
19:54
США уведомили Иран о предстоящей операции в Ормузском проливеДругие страны
19:43
В Чаде при нападении боевиков погибли 23 военныхДругие страны
19:32
Фариз Рзаев: Политический диалог между Баку и Варшавой демонстрирует устойчивую динамикуВнешняя политика
19:25
Радомский: Польша нацелена на укрепление политических и экономических связей с АзербайджаномВнешняя политика
19:22
Фото