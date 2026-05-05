Мэр Чувашии: Два человека погибли, 32 пострадали при ударах БПЛА по Чебоксарам

Два человека погибли, 32 пострадали в результате массовой атаки ВСУ на Чувашию.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев.

По его словам, среди пострадавших есть ребенок. В Чувашии введен режим ЧС регионального характера.

"Основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре: повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысячи человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции – оставаться там опасно. Для жителей этих домов подготовлены места в общежитиях. Для всех, кто нуждается в крове, развернуты три пункта временного размещения", - сказал он.