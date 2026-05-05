Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Мэр Чувашии: Два человека погибли, 32 пострадали при ударах БПЛА по Чебоксарам

    05 мая, 2026
    17:49
    Два человека погибли, 32 пострадали в результате массовой атаки ВСУ на Чувашию.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев.

    По его словам, среди пострадавших есть ребенок. В Чувашии введен режим ЧС регионального характера.

    "Основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре: повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысячи человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции – оставаться там опасно. Для жителей этих домов подготовлены места в общежитиях. Для всех, кто нуждается в крове, развернуты три пункта временного размещения", - сказал он.

    Атака дронов Чувашия Олег Николаев Российско-украинский конфликт
    Çuvaşiya rəhbəri: Çeboksarıda PUA zərbələri nəticəsində 2 nəfər ölüb, 32-si yaralanıb
    Chuvashia head says drone strikes in Cheboksary killed 2, injured 32

