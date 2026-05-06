В торговом центре в Тегеране произошел сильный пожар, есть погибшие и пострадавшие
В регионе
- 06 мая, 2026
- 02:50
В торговом центре "Эргуван" на западе столицы Ирана Тегерана произошел сильный пожар.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Fars.
По информации агентства, в результате пожара погибли по меньшей мере три человека, еще 26 получили ранения.
В то же время государственное телевидение Ирана сообщает о восьми погибших и 36 пострадавших в результате происшествия.
Поисково-спасательные работы продолжаются, в связи с чем не исключается рост числа жертв.
Причина возгорания пока неизвестна. Проводится расследование.
