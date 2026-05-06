Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В торговом центре в Тегеране произошел сильный пожар, есть погибшие и пострадавшие

    В регионе
    • 06 мая, 2026
    • 02:50
    В торговом центре в Тегеране произошел сильный пожар, есть погибшие и пострадавшие

    В торговом центре "Эргуван" на западе столицы Ирана Тегерана произошел сильный пожар.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Fars.

    По информации агентства, в результате пожара погибли по меньшей мере три человека, еще 26 получили ранения.

    В то же время государственное телевидение Ирана сообщает о восьми погибших и 36 пострадавших в результате происшествия.

    Поисково-спасательные работы продолжаются, в связи с чем не исключается рост числа жертв.

    Причина возгорания пока неизвестна. Проводится расследование.

    Пожар (возгорание) Иран
    Фото
    Tehranda ticarət mərkəzində yanğın nəticəsində azı 8 nəfər ölüb, onlarla insan xəsarət alıb

    Последние новости

    04:19

    Трамп: США прекратят проводить суда через Ормузский пролив до завершения переговоров

    Другие страны
    03:52

    Вучич анонсировал запуск портала для жалоб на чиновников

    Другие страны
    03:24

    Два сотрудника школы погибли при нападении на учебное заведение в Бразилии

    Другие страны
    02:50
    Фото

    В торговом центре в Тегеране произошел сильный пожар, есть погибшие и пострадавшие

    В регионе
    02:45

    Армия Израиля заявила об обстреле со стороны "Хезболлах" в Южном Ливане

    Другие страны
    02:19

    США внесли изменения в проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу

    Другие страны
    01:57

    UKMTO: В Ормузском проливе торговое судно подверглось удару

    Другие страны
    01:23

    Фридрих Мерц исключил создание правительства меньшинства в ФРГ

    Другие страны
    01:00

    "Арсенал" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    Лента новостей