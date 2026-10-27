Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса назначено на 30 октября
Внутренняя политика
- 27 октября, 2026
- 12:32
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Следующее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса запланировано на 30 октября.
Как передает Report, об этом заявила спикер ММ Сахиба Гафарова по итогам сегодняшнего заседания сессии.
По ее словам, подробности относительно повестки предстоящего пленарного заседания будут озвучены в ближайшее время.
Последние новости
13:48
Стубб, Стёре и Путин обсудили конфликт между РФ и УкраинойДругие страны
13:46
В Британии двум подозреваемым предъявили обвинения по делу об авиабазеДругие страны
13:45
Азербайджан и нидерландская C. Steinweg Group обсудили увеличение грузопотока по Среднему коридоруИнфраструктура
13:40
Фарид Шафиев: Азербайджан и ЕС должны закрепить углубление партнерства новым соглашениемВнешняя политика
13:38
FT: Четыре авиакомпании США могут сэкономить $580 млн в год из-за похудевших пассажировЭто интересно
13:30
Фарид Шафиев: Требование Азербайджана к Армении по конституции не является чрезмернымВнешняя политика
13:24
Мырадалиев: Межкультурный диалог требует постоянной работы во имя мираВнешняя политика
13:24
Эксперт призвал создать новые инструменты борьбы с цифровым расизмомKультурная политика
13:18
Представитель ЮНЕСКО: Женщины недостаточно привлекаются к принятию решенийВнешняя политика