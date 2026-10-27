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    Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса назначено на 30 октября

    Внутренняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 12:32
    Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса назначено на 30 октября

    Следующее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса запланировано на 30 октября.

    Как передает Report, об этом заявила спикер ММ Сахиба Гафарова по итогам сегодняшнего заседания сессии.

    По ее словам, подробности относительно повестки предстоящего пленарного заседания будут озвучены в ближайшее время.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Сахиба Гафарова
    Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti iclası oktyabrın 30-da keçiriləcək
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