Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti iclası oktyabrın 30-da keçiriləcək
Daxili siyasət
- 27 oktyabr, 2026
- 12:26
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Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası oktyabrın 30-da keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə parlamentin sədri Sahibə Qafarova sessiyanın bugünkü - iclasının yekununda məlumat verib.
O qeyd edib ki, plenar iclasın gündəliyi haqqında əlavə məlumat veriləcək.
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