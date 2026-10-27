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    Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti iclası oktyabrın 30-da keçiriləcək

    Daxili siyasət
    • 27 oktyabr, 2026
    • 12:26
    Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti iclası oktyabrın 30-da keçiriləcək

    Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası oktyabrın 30-da keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə parlamentin sədri Sahibə Qafarova sessiyanın bugünkü - iclasının yekununda məlumat verib.

    O qeyd edib ki, plenar iclasın gündəliyi haqqında əlavə məlumat veriləcək.

    Sahibə Qafarova Milli Məclis
    Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса назначено на 30 октября
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