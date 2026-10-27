Азербайджан и Турция обсудили укрепление стратегического партнерства

Генсекретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) Рамиль Гасан и председатель парламента Турции Нуман Куртулмуш обсудили укрепление стратегического партнерства и братских связей между Баку и Анкарой.

Как сообщает Report, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам подготовки к 13-му Саммиту глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), который состоится в ближайшие дни.

Также стороны подчеркнули успешное проведение 15-го Совета Ассамблеи ТюркПА, а также пленарного заседания в Бишкеке несколько дней назад.

Они также обсудили дальнейшее развитие отношений между братскими тюркскими государствами, в частности, укрепление стратегического партнерства и нерушимых братских связей между Азербайджаном и Турцией. Было отмечено, что расширение сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, военной и парламентской сферах внесло значительный вклад в укрепление единства тюркского мира и послужило примером для других стран ОТГ. Куртулмуш выразил готовность Великого национального собрания Турции (ВНСТ) оказать всестороннюю поддержку дальнейшему углублению сотрудничества.

На встрече была подчеркнута важная роль ТюркПА в развитии межпарламентской дипломатии между тюркскими государствами. Было подчеркнуто, что дальнейшее укрепление отношений между Азербайджаном, Турцией, Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном, а также согласование национальных интересов братских государств и усиление взаимной поддержки способствуют укреплению позиций тюркского мира в системе международных отношений.

Рамиль Хасан выразил признательность Нуману Куртулмушу и ВСНТ за поддержку развития азербайджано-турецких отношений и связей между странами ОТГ в целом.