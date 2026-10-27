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    Азербайджан и Турция обсудили укрепление стратегического партнерства

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 18:06
    Азербайджан и Турция обсудили укрепление стратегического партнерства

    Генсекретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) Рамиль Гасан и председатель парламента Турции Нуман Куртулмуш обсудили укрепление стратегического партнерства и братских связей между Баку и Анкарой.

    Как сообщает Report, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам подготовки к 13-му Саммиту глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), который состоится в ближайшие дни.

    Также стороны подчеркнули успешное проведение 15-го Совета Ассамблеи ТюркПА, а также пленарного заседания в Бишкеке несколько дней назад.

    Они также обсудили дальнейшее развитие отношений между братскими тюркскими государствами, в частности, укрепление стратегического партнерства и нерушимых братских связей между Азербайджаном и Турцией. Было отмечено, что расширение сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, военной и парламентской сферах внесло значительный вклад в укрепление единства тюркского мира и послужило примером для других стран ОТГ. Куртулмуш выразил готовность Великого национального собрания Турции (ВНСТ) оказать всестороннюю поддержку дальнейшему углублению сотрудничества.

    На встрече была подчеркнута важная роль ТюркПА в развитии межпарламентской дипломатии между тюркскими государствами. Было подчеркнуто, что дальнейшее укрепление отношений между Азербайджаном, Турцией, Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном, а также согласование национальных интересов братских государств и усиление взаимной поддержки способствуют укреплению позиций тюркского мира в системе международных отношений.

    Рамиль Хасан выразил признательность Нуману Куртулмушу и ВСНТ за поддержку развития азербайджано-турецких отношений и связей между странами ОТГ в целом.

    Нуман Куртулмуш Рамиль Гасан Организация тюркских государств (ОТГ) Парламентская ассамблея тюркских государств (ТюркПА) Великое национальное собрание Турции
    Azərbaycan-Türkiyə strateji tərəfdaşlıq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi müzakirə edilib
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