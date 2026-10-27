Аса Регнер: ЮНЕСКО направила $500 тыс. на поддержку 48 местных инициатив

ЮНЕСКО направила $500 тыс. на поддержку 48 местных инициатив в рамках программы "Молодежь за мир" (Youth for Peace), нацеленной на развитие межкультурного диалога и укрепление социальной сплоченности.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель генерального директора ЮНЕСКО Аса Регнер.

По ее словам, на первом этапе программы 50 молодых людей приняли участие более чем в 400 наставнических сессиях. Инициативы охватывали различные направления - от межкультурного образования и борьбы с расизмом до расширения возможностей молодежи и укрепления взаимодействия между местными сообществами.

"Главная цель программы заключается в развитии лидерских качеств молодых людей, поддержке их инициатив и создании возможностей для реализации практических проектов, направленных на укрепление мира и взаимопонимания", - отметила она.

По ее словам, ЮНЕСКО запускает второй этап программы, который объединит еще 50 молодых лидеров. Особое внимание будет уделено межкультурному диалогу в эпоху искусственного интеллекта.

Кроме того, организация начала разработку новой международной рекомендации, посвященной молодежи и цифровой среде в эпоху ИИ. Документ призван содействовать защите прав, благополучия и самостоятельности молодых людей в цифровом пространстве.