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    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Аса Регнер: ЮНЕСКО направила $500 тыс. на поддержку 48 местных инициатив

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 17:48
    Аса Регнер: ЮНЕСКО направила $500 тыс. на поддержку 48 местных инициатив

    ЮНЕСКО направила $500 тыс. на поддержку 48 местных инициатив в рамках программы "Молодежь за мир" (Youth for Peace), нацеленной на развитие межкультурного диалога и укрепление социальной сплоченности.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель генерального директора ЮНЕСКО Аса Регнер.

    По ее словам, на первом этапе программы 50 молодых людей приняли участие более чем в 400 наставнических сессиях. Инициативы охватывали различные направления - от межкультурного образования и борьбы с расизмом до расширения возможностей молодежи и укрепления взаимодействия между местными сообществами.

    "Главная цель программы заключается в развитии лидерских качеств молодых людей, поддержке их инициатив и создании возможностей для реализации практических проектов, направленных на укрепление мира и взаимопонимания", - отметила она.

    По ее словам, ЮНЕСКО запускает второй этап программы, который объединит еще 50 молодых лидеров. Особое внимание будет уделено межкультурному диалогу в эпоху искусственного интеллекта.

    Кроме того, организация начала разработку новой международной рекомендации, посвященной молодежи и цифровой среде в эпоху ИИ. Документ призван содействовать защите прав, благополучия и самостоятельности молодых людей в цифровом пространстве.

    Аса Регнер Искусственный интеллект (ИИ)
    Asa Regner: UNESCO 48 yerli təşəbbüsün dəstəklənməsinə 500 min dollar yönəldib
    Asa Regner: UNESCO allocates $500,000 to support 48 local initiatives
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