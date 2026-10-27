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    Министерство экономики и Университет IE подписали рамочное соглашение о сотрудничестве

    Бизнес
    • 27 октября, 2026
    • 18:17
    Министерство экономики и Университет IE подписали рамочное соглашение о сотрудничестве

    Министерство экономики Азербайджана и Университет IE подписали в Баку рамочное соглашение о сотрудничестве по созданию и развитию Экономической обсерватории.

    Как сообщает Report, документ подписали заместитель министра экономики Самед Баширли и исполнительный президент Университета IE Сантьяго Иньигес Онсоньо.

    Соглашение предусматривает проведение совместных исследований и экономических анализов по вопросам диверсификации, повышения производительности и укрепления конкурентоспособности, а также содействие диалогу между государственными, деловыми и академическими кругами.

    Университет IE (Instituto de Empresa) - это ведущий международный частный университет в Испании, известный своими программами в области бизнеса, технологий, права и дизайна.

    Самед Баширли Университет IE Министерство экономики Азербайджана
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