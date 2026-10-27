Министерство экономики и Университет IE подписали рамочное соглашение о сотрудничестве

Министерство экономики Азербайджана и Университет IE подписали в Баку рамочное соглашение о сотрудничестве по созданию и развитию Экономической обсерватории.

Как сообщает Report, документ подписали заместитель министра экономики Самед Баширли и исполнительный президент Университета IE Сантьяго Иньигес Онсоньо.

Соглашение предусматривает проведение совместных исследований и экономических анализов по вопросам диверсификации, повышения производительности и укрепления конкурентоспособности, а также содействие диалогу между государственными, деловыми и академическими кругами.

Университет IE (Instituto de Empresa) - это ведущий международный частный университет в Испании, известный своими программами в области бизнеса, технологий, права и дизайна.