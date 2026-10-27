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    В Анкаре состоялся международный симпозиум, посвященный турецко-азербайджанской дипломатии

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 17:52
    В Анкаре состоялся международный симпозиум, посвященный турецко-азербайджанской дипломатии

    В Анкаре состоялся международный симпозиум, посвященный путям сотрудничества и интеграции в тюркском мире.

    Как сообщает турецкое бюро Report, в мероприятии на тему "Дверь, открывающаяся из Карса в Нахчыван", организованном совместными усилиями Турецко-азербайджанского фонда дружбы, сотрудничества и солидарности (TADİV), Исламской организации по образованию, науке и культуре (ИСЕСКО) и Организации тюркских государств (ОТГ), приняли участие дипломаты, ученые и эксперты из Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

    Выступая на открытии мероприятия, глава TADİV, профессор Айгюн Аттар акцентировала внимание на важности дальнейшего углубления отношений Анкары и Баку, основанных на общности интересов двух братских стран и народов.

    Она подчеркнула, что обе страны играют важную роль в интеграционных процессах в тюркском мире, внося при этом весомый вклад в мир и стабильность в регионе. "Единство Турции и Азербайджана - это стратегическая необходимость, зиждущаяся на исторической памяти, геополитических реалиях и общем видении будущего", - сказала профессор, призвав при этом к активному противодействию потокам дезинформации.

    Оценивая исторические связи между регионами Турции и Азербайджана, глава TADİV привела пример Карса и Нахчывана, указав, что эти регионы братских стран стали свидетелями важных процессов в истории тюркского мира.

    Она напомнила о Карсском соглашении 1921 года и Нахчыванском соглашении 2009 года.

    Советник посольства нашей страны в Анкаре Эльдар Алиев в свою очередь отметил, что Азербайджан был и остается связующим звеном между Турцией и тюркскими государствами Центральной Азии.

    "Современный Азербайджан играет важную роль в интеграционных процессах на пространстве ОТГ, стимулируя взаимодействие во многих областях межгосударственного сотрудничества", - добавил он.

    По его словам, историческая Победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, открыла новую страницу в развитии региона, что сформировало условия и для активизации сотрудничества между тюркскими государствами.

    Касаясь значимости Зангезурского коридора, дипломат подчеркнул, что новый маршрут представляет стратегическое значение для связей между Турцией и странами Центральной Азии: "Новый транспортно-логистический маршрут через Нахчыван, несет потенциал весомого вклада в дальнейшую экономическую и политическую интеграцию стран ОТГ".

    Симпозиум продолжился обсуждениями с участием ученых и экспертов, которые поделились взглядами на состояние и перспективы турецко-азербайджанских отношений и интеграционные процессы в тюркском мире.

    Особое внимание было уделено стратегическому расположению Нахчыванской Автономной Республики и значимости Зангезурского коридора.

    В Анкаре состоялся международный симпозиум, посвященный турецко-азербайджанской дипломатии
    В Анкаре состоялся международный симпозиум, посвященный турецко-азербайджанской дипломатии
    В Анкаре состоялся международный симпозиум, посвященный турецко-азербайджанской дипломатии
    В Анкаре состоялся международный симпозиум, посвященный турецко-азербайджанской дипломатии
    В Анкаре состоялся международный симпозиум, посвященный турецко-азербайджанской дипломатии

    Азербайджано-турецкие отношения
    Фото
    Ankarada Türkiyə-Azərbaycan diplomatiyasına həsr olunan beynəlxalq simpozium keçirilib
    44 filmi
    44 filmi

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