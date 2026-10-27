Генпрокуратура Азербайджана подписала меморандумы с антикоррупционными органами Марокко и Ирака

Генеральная прокуратура Азербайджана подписала меморандумы о сотрудничестве с антикоррупционными органами Марокко и Ирака.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, документы подписаны в рамках третьей встречи высокого уровня руководителей правоохранительных органов государств-членов Организации исламского сотрудничества, проходящей 27-28 октября в Баку.

Генеральный прокурор Кямран Алиев провел отдельные встречи с президентом Национального органа Марокко по честности, предупреждению и борьбе с коррупцией Мохаммедом Беналилу и комиссаром Федеральной комиссии по честности Ирака Мохаммедом Али аль-Лами. Он проинформировал о правовых и институциональных реформах в сфере борьбы с коррупцией под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, включая реализацию Национального плана действий на 2022-2026 годы.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества, обмен опытом и информацией, а также взаимодействие на международных и региональных платформах. По итогам встреч подписаны меморандумы о сотрудничестве между Генпрокуратурой Азербайджана и соответствующими органами Марокко и Ирака.