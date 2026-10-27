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    Генпрокуратура Азербайджана подписала меморандумы с антикоррупционными органами Марокко и Ирака

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 18:01
    Генпрокуратура Азербайджана подписала меморандумы с антикоррупционными органами Марокко и Ирака

    Генеральная прокуратура Азербайджана подписала меморандумы о сотрудничестве с антикоррупционными органами Марокко и Ирака.

    Как сообщили Report в Генпрокуратуре, документы подписаны в рамках третьей встречи высокого уровня руководителей правоохранительных органов государств-членов Организации исламского сотрудничества, проходящей 27-28 октября в Баку.

    Генеральный прокурор Кямран Алиев провел отдельные встречи с президентом Национального органа Марокко по честности, предупреждению и борьбе с коррупцией Мохаммедом Беналилу и комиссаром Федеральной комиссии по честности Ирака Мохаммедом Али аль-Лами. Он проинформировал о правовых и институциональных реформах в сфере борьбы с коррупцией под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, включая реализацию Национального плана действий на 2022-2026 годы.

    Стороны обсудили перспективы сотрудничества, обмен опытом и информацией, а также взаимодействие на международных и региональных платформах. По итогам встреч подписаны меморандумы о сотрудничестве между Генпрокуратурой Азербайджана и соответствующими органами Марокко и Ирака.

    Генпрокуратура Азербайджана подписала меморандумы с антикоррупционными органами Марокко и Ирака
    Генпрокуратура Азербайджана подписала меморандумы с антикоррупционными органами Марокко и Ирака
    Генпрокуратура Азербайджана подписала меморандумы с антикоррупционными органами Марокко и Ирака
    Генпрокуратура Азербайджана подписала меморандумы с антикоррупционными органами Марокко и Ирака
    Генпрокуратура Азербайджана подписала меморандумы с антикоррупционными органами Марокко и Ирака
    Генпрокуратура Азербайджана подписала меморандумы с антикоррупционными органами Марокко и Ирака
    Генпрокуратура Азербайджана подписала меморандумы с антикоррупционными органами Марокко и Ирака
    Генпрокуратура Азербайджана подписала меморандумы с антикоррупционными органами Марокко и Ирака
    Генпрокуратура Азербайджана подписала меморандумы с антикоррупционными органами Марокко и Ирака
    Генпрокуратура Азербайджана подписала меморандумы с антикоррупционными органами Марокко и Ирака

    Антикоррупционные меры Азербайджано-мароканские отошения Азербайджано-иракские отношения Генеральная прокуратура Азербайджана
    Фото
    Baş Prokurorluq ilə Mərakeş və İraqın antikorrupsiya qurumları arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb
    44 filmi
    44 filmi

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    Генпрокуратура Азербайджана подписала меморандумы с антикоррупционными органами Марокко и Ирака
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