    Tehranda ticarət mərkəzində yanğın nəticəsində azı 8 nəfər ölüb, onlarla insan xəsarət alıb

    Region
    • 06 may, 2026
    • 02:43
    Tehranda ticarət mərkəzində yanğın nəticəsində azı 8 nəfər ölüb, onlarla insan xəsarət alıb

    İranın paytaxtı Tehranın qərbindəki "Erguvan" Ticarət Mərkəzində güclü yanğın baş verib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Fars" agentliyi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, yanğın nəticəsində azı üç nəfər ölüb, daha 26 insan xəsarət alıb.

    İranın dövlət televiziyası isə hadisə nəticəsində 8 nəfərin öldüyünü, daha 36 insanın xəsarət aldığını xəbər verib.

    Axtarış-xilasetmə işləri davam etdirilir, bu səbəbdən də ölənlərin sayının artacağı ehtimal olunur.

    Yanğının başvermə səbəbi məlum deyil. Araşdırma aparılır.

    В торговом центре в Тегеране произошел сильный пожар, есть погибшие и пострадавшие

