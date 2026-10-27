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    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Фархад Гаджиев: Развитие лидерского потенциала молодежи является одним из приоритетов для Азербайджана

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 18:09
    Фархад Гаджиев: Развитие лидерского потенциала молодежи является одним из приоритетов для Азербайджана

    Развитие человеческого капитала и лидерского потенциала молодежи занимает особое место в государственной политике Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Фархад Гаджиев на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку.

    По его словам, инвестиции в развитие лидерского потенциала молодых людей являются важной составляющей будущего страны. При этом для формирования эффективных лидеров недостаточно только теоретических знаний, также необходимы практический опыт, наставничество, ответственность и возможности для сотрудничества с людьми, придерживающимися разных взглядов.

    Ф. Гаджиев отметил, что Азербайджан последовательно поддерживает развитие лидерских и управленческих навыков молодежи, а также продвижение межкультурного диалога.

    В этой связи он приветствовал программу ЮНЕСКО "Молодежь за мир: межкультурное лидерство", объединившую 50 молодых лидеров, отобранных из более чем 8 тыс. претендентов со всего мира.

    Говоря о молодежном потенциале Азербайджана, Ф. Гаджиев сообщил, что в стране насчитывается более 300 молодежных организаций, ежегодно около 2 млн школьников получают образование, а в университетах обучаются порядка 200 тыс. студентов.

    "Азербайджан - это не просто место проведения данного форума. Это также страна, в которой мы разделяем и воплощаем в жизнь эти ценности", - отметил он.

    Фархад Гаджиев VII Всемирный форум межкультурного диалога Министерство молодежи и спорта Азербайджана
    Fərhad Hacıyev: Gənclərin liderlik potensialının inkişafı Azərbaycanın prioritetlərindən biridir
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