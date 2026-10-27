Фархад Гаджиев: Развитие лидерского потенциала молодежи является одним из приоритетов для Азербайджана

Развитие человеческого капитала и лидерского потенциала молодежи занимает особое место в государственной политике Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Фархад Гаджиев на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку.

По его словам, инвестиции в развитие лидерского потенциала молодых людей являются важной составляющей будущего страны. При этом для формирования эффективных лидеров недостаточно только теоретических знаний, также необходимы практический опыт, наставничество, ответственность и возможности для сотрудничества с людьми, придерживающимися разных взглядов.

Ф. Гаджиев отметил, что Азербайджан последовательно поддерживает развитие лидерских и управленческих навыков молодежи, а также продвижение межкультурного диалога.

В этой связи он приветствовал программу ЮНЕСКО "Молодежь за мир: межкультурное лидерство", объединившую 50 молодых лидеров, отобранных из более чем 8 тыс. претендентов со всего мира.

Говоря о молодежном потенциале Азербайджана, Ф. Гаджиев сообщил, что в стране насчитывается более 300 молодежных организаций, ежегодно около 2 млн школьников получают образование, а в университетах обучаются порядка 200 тыс. студентов.

"Азербайджан - это не просто место проведения данного форума. Это также страна, в которой мы разделяем и воплощаем в жизнь эти ценности", - отметил он.