UKMTO: В Ормузском проливе торговое судно подверглось удару

Торговое судно подверглось удару в Ормузском проливе.

Как передает Report, об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO).

"UKMTO получил сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Проверенный источник сообщил, что торговое судно было поражено неизвестным снарядом", - говорится в сообщении.

Дополнительные детали инцидента, включая название судна и точные координаты происшествия, не приводятся.