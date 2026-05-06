UKMTO: В Ормузском проливе торговое судно подверглось удару
- 06 мая, 2026
- 01:57
Торговое судно подверглось удару в Ормузском проливе.
Как передает Report, об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO).
"UKMTO получил сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Проверенный источник сообщил, что торговое судно было поражено неизвестным снарядом", - говорится в сообщении.
Дополнительные детали инцидента, включая название судна и точные координаты происшествия, не приводятся.
