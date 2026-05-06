Армия Израиля заявила об обстреле со стороны "Хезболлах" в Южном Ливане
Другие страны
- 06 мая, 2026
- 02:45
Израильская армия заявила, что ее военнослужащие, действующие в Южном Ливане, подверглись обстрелам со стороны отрядов радикальной организации "Хезболлах".
Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.
По данным военных, вечером 5 мая было зафиксировано два инцидента, в ходе которых в сторону израильских подразделений было выпущено несколько ракет.
"Ракеты упали рядом с военнослужащими. О пострадавших в рядах Армии обороны Израиля сообщений не поступало", - отметили в армии.
