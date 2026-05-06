    Вучич анонсировал запуск портала для жалоб на чиновников

    Президент Сербии Александар Вучич сообщил о планах запустить специальный портал, через который граждане смогут направлять ему жалобы на высокомерное и неподобающее поведение чиновников.

    Как передает Report, об этом сербский лидер заявил в эфире телеканала Informer.

    "Вскоре я открою один портал, где буду говорить только об этом и где призову людей сообщать мне обо всем", - сказал Вучич.

    По его словам, граждане регулярно жалуются ему на поведение чиновников на местах.

    Президент пояснил, что речь идет о случаях злоупотребления положением и демонстрации власти в повседневной жизни.

    "Когда я слышу вопрос: "Ты знаешь, кто я?", это именно то, с чем необходимо бороться", - отметил он.

    Вучич добавил, что запуск такого механизма должен стать частью более широких изменений, направленных на укрепление доверия граждан к государственным институтам.

    По его словам, портал может заработать в течение ближайших двух-трех недель.

