Вучич анонсировал запуск портала для жалоб на чиновников

Президент Сербии Александар Вучич сообщил о планах запустить специальный портал, через который граждане смогут направлять ему жалобы на высокомерное и неподобающее поведение чиновников.

Как передает Report, об этом сербский лидер заявил в эфире телеканала Informer.

"Вскоре я открою один портал, где буду говорить только об этом и где призову людей сообщать мне обо всем", - сказал Вучич.

По его словам, граждане регулярно жалуются ему на поведение чиновников на местах.

Президент пояснил, что речь идет о случаях злоупотребления положением и демонстрации власти в повседневной жизни.

"Когда я слышу вопрос: "Ты знаешь, кто я?", это именно то, с чем необходимо бороться", - отметил он.

Вучич добавил, что запуск такого механизма должен стать частью более широких изменений, направленных на укрепление доверия граждан к государственным институтам.

По его словам, портал может заработать в течение ближайших двух-трех недель.