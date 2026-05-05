Premyer Liqa: "Neftçi" XXX turun son oyununda "Karvan-Yevlax"la qarşılaşacaq
- 05 may, 2026
Misli Premyer Liqasında XXX tura bu gün yekun vurulacaq.
"Report"un məlumatına görə, son oyun günündə bir matç keçiriləcək.
"Neftçi" "Karvan-Yevlax"ın qonağı olacaq.
Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda, saat 16:00-da start götürəcək.
"Neftçi" hazırda 47 xalla beşinci pillədə qərarlaşıb. Sonuncu - 12-ci sıradakı "Karvan-Yevlax"ın 14 xalı var.
Xatırladaq ki, daha əvvəl "Kəpəz" "Sumqayıt"ı (2:1), "İmişli" "Araz-Naxçıvan"ı (1:0) "Sabah" "Şamaxı"nı (3:0), "Zirə" "Qəbələ"ni (1:0), "Qarabağ" isə "Turan Tovuz"u (2:1) məğlub edib.
