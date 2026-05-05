    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (05.05.2026)

    Maliyyə
    • 05 may, 2026
    • 08:55
    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    113,20

    5,03

    52,35

    Neft WTI (dollar/barel)

    104,31

    2,37

    46,89

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 539,30

    - 105,20

    198,20

    İndekslər

    Dow-Jones

    48 941,90

    - 557,37

    878,61

    S&P 500

    7 200,75

    - 29,37

    355,25

    Nasdaq

    25 067,80

    - 46,64

    1 825,81

    Nikkei

    59 513,12

    0,00

    9 173,64

    Dax

    23 991,27

    - 301,11

    - 499,14

    FTSE 100

    10 363,93

    0,00

    432,55

    CAC 40 INDEX

    7 976,12

    - 138,72

    - 173,38

    Shanghai Composite

    4 112,80

    0,64

    143,96

    Bist 100

    14 369,61

    - 72,95

    3 108,09

    RTS

    1 094,42

    - 25,07

    - 19,71

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1686

    - 0,0035

    - 0,0059

    USD/GBP

    1,3524

    - 0,0059

    0,0051

    JPY/USD

    157,2500

    0,2400

    0,8000

    RUB/USD

    75,0838

    0,0837

    - 3,6662

    TRY/USD

    45,2175

    0,0363

    2,2613

    CNY/USD

    6,8289

    0,0000

    - 0,1601
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.05.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (05.05.2026)

