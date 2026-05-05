Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (05.05.2026)
Maliyyə
- 05 may, 2026
- 08:55
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
113,20
|
5,03
|
52,35
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
104,31
|
2,37
|
46,89
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 539,30
|
- 105,20
|
198,20
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
48 941,90
|
- 557,37
|
878,61
|
S&P 500
|
7 200,75
|
- 29,37
|
355,25
|
Nasdaq
|
25 067,80
|
- 46,64
|
1 825,81
|
Nikkei
|
59 513,12
|
0,00
|
9 173,64
|
Dax
|
23 991,27
|
- 301,11
|
- 499,14
|
FTSE 100
|
10 363,93
|
0,00
|
432,55
|
CAC 40 INDEX
|
7 976,12
|
- 138,72
|
- 173,38
|
Shanghai Composite
|
4 112,80
|
0,64
|
143,96
|
Bist 100
|
14 369,61
|
- 72,95
|
3 108,09
|
RTS
|
1 094,42
|
- 25,07
|
- 19,71
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1686
|
- 0,0035
|
- 0,0059
|
USD/GBP
|
1,3524
|
- 0,0059
|
0,0051
|
JPY/USD
|
157,2500
|
0,2400
|
0,8000
|
RUB/USD
|
75,0838
|
0,0837
|
- 3,6662
|
TRY/USD
|
45,2175
|
0,0363
|
2,2613
|
CNY/USD
|
6,8289
|
0,0000
|
- 0,1601
Son xəbərlər
12:02
Naxçıvanda şagird sayı 500-dən artıq olan məktəblərə yeni direktor təyinatları aparılıbElm və təhsil
11:57
Leya Qutierres: "Mərkəzi və Qərbi Asiya ölkələri Orta Dəhliz boyunca koordinasiyanı gücləndirməlidir"İnfrastruktur
11:47
Rumıniyanın bəzi müəssisələri əlavə yoxlama olmadan Azərbaycana məhsul ixrac edə biləcəkSağlamlıq
11:43
Azərbaycan və Suriyanın media əməkdaşlığı müzakirə edilibXarici siyasət
11:39
FAO: Azərbaycanda aqrar sektorun üzləşdiyi əsas çətinliklər iqlim dəyişikliyi ilə bağlıdırASK
11:32
Eka Sepaşvili: Azərbaycan Prezidentinin səsləndirdiyi fikirlər Avroparlamentin yürütdüyü siyasətə layiqli cavabdırRegion
11:29
Foto
Azərbaycanda daha 9 KOB subyektinə "Startap" şəhadətnaməsi verilibDigər
11:27
WUF13 ilə bağlı Nəqliyyat Əməliyyatları Mərkəzi yaradılıbİnfrastruktur
11:25