Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.05.2026)
Финансы
- 05 мая, 2026
- 09:11
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
113,20
|
5,03
|
52,35
|
WTI (долл/барр)
|
104,31
|
2,37
|
46,89
|
Золото (долл/унция)
|
4 539,30
|
- 105,20
|
198,20
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
48 941,90
|
- 557,37
|
878,61
|
S&P 500
|
7 200,75
|
- 29,37
|
355,25
|
Nasdaq
|
25 067,80
|
- 46,64
|
1 825,81
|
Nikkei
|
59 513,12
|
0,00
|
9 173,64
|
Dax
|
23 991,27
|
- 301,11
|
- 499,14
|
FTSE 100
|
10 363,93
|
0,00
|
432,55
|
CAC 40 INDEX
|
7 976,12
|
- 138,72
|
- 173,38
|
Shanghai Composite
|
4 112,80
|
0,64
|
143,96
|
Bist 100
|
14 369,61
|
- 72,95
|
3 108,09
|
RTS
|
1 094,42
|
- 25,07
|
- 19,71
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1686
|
- 0,0035
|
- 0,0059
|
USD/GBP
|
1,3524
|
- 0,0059
|
0,0051
|
JPY/USD
|
157,2500
|
0,2400
|
0,8000
|
RUB/USD
|
75,0838
|
0,0837
|
- 3,6662
|
TRY/USD
|
45,2175
|
0,0363
|
2,2613
|
CNY/USD
|
6,8289
|
0,0000
|
- 0,1601
Последние новости
12:05
Пашинян: Соответствие стандартом ЕС - первоочередная цель АрменииВ регионе
11:58
Россия атаковала объекты "Нафтогаза" в Украине: 5 человек погибли, 37 получили раненияДругие
11:53
В ЦИУТ создан Центр транспортных операций в связи с WUF13Инфраструктура
11:52
Тайланд одобрил экстренный пакет займов на $12,2 млрд на фоне ситуации вокруг ИранаДругие страны
11:50
Фон дер Ляйен заявила о подписании партнерства о связанности с АрмениейВ регионе
11:47
Шариф: Пакистан призывает США и Иран обеспечить соблюдение режима прекращения огняДругие страны
11:46
Сунния Дуррани-Джамал: Азербайджан запросил у АБР содействие в развитии офшорной ветроэнергетикиЭнергетика
11:46
На WUF13 в Баку для перевозки пассажиров выделен 171 электрический автобусИнфраструктура
11:36
Фото