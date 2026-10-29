Maçado: ABŞ Venesuelada seçkilərin 2027-ci ildə keçirilməsini təklif edib
Digər ölkələr
- 29 oktyabr, 2026
- 23:05
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ABŞ Venesuelada seçkilərin 2027-ci ildə keçirilməsi təklifi ilə çıxış edib.
"Report" EFE-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Venesuela müxalifətinin lideri Mariya Korina Maçado Bolivar Respublikasına qayıtdıqdan sonra keçirdiyi ilk mətbuat konfransında bildirib.
O qeyd edib ki, ölkənin bütün vətəndaşlarının növbəti seçkilərdə səs verə bilməsi üçün çalışacaq.
"Venesuelada olmağım hakimiyyətin ötürülməsi prosesində irəliləyiş olduğunu göstərir", - o deyib.
Maçado 2026-cı ilin yanvarında ABŞ hərbçilərinin keçirdiyi əməliyyatı da müsbət qiymətləndirib. Əməliyyat zamanı ABŞ Silahlı Qüvvələri Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro və onun həyat yoldaşını ölkədən çıxarıb.
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