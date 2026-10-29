Мачадо: США предложили провести выборы в Венесуэле в 2027 году

США выступили с предложением о проведении выборов в Венесуэле в 2027 году.

Как передает Report со ссылкой на EFE, об этом заявила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо на своей первой пресс-конференции по возвращении в Боливарианскую Республику.

Она отметила, что будет добиваться того, чтобы все граждане страны смогли проголосовать на следующих выборах.

"Мое присутствие в Венесуэле показывает, что вопрос перехода власти продвигается", - сказала она.

Мачадо также положительно оценила операцию, проведенную американскими военными в январе 2026 года, в ходе которой ВС США вывезли из Венесуэлы президента страны Николаса Мадуро и его супругу.