Мачадо: США предложили провести выборы в Венесуэле в 2027 году
Другие страны
- 29 октября, 2026
- 22:39
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США выступили с предложением о проведении выборов в Венесуэле в 2027 году.
Как передает Report со ссылкой на EFE, об этом заявила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо на своей первой пресс-конференции по возвращении в Боливарианскую Республику.
Она отметила, что будет добиваться того, чтобы все граждане страны смогли проголосовать на следующих выборах.
"Мое присутствие в Венесуэле показывает, что вопрос перехода власти продвигается", - сказала она.
Мачадо также положительно оценила операцию, проведенную американскими военными в январе 2026 года, в ходе которой ВС США вывезли из Венесуэлы президента страны Николаса Мадуро и его супругу.
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