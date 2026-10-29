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    Мачадо: США предложили провести выборы в Венесуэле в 2027 году

    Другие страны
    • 29 октября, 2026
    • 22:39
    Мачадо: США предложили провести выборы в Венесуэле в 2027 году

    США выступили с предложением о проведении выборов в Венесуэле в 2027 году.

    Как передает Report со ссылкой на EFE, об этом заявила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо на своей первой пресс-конференции по возвращении в Боливарианскую Республику.

    Она отметила, что будет добиваться того, чтобы все граждане страны смогли проголосовать на следующих выборах.

    "Мое присутствие в Венесуэле показывает, что вопрос перехода власти продвигается", - сказала она.

    Мачадо также положительно оценила операцию, проведенную американскими военными в январе 2026 года, в ходе которой ВС США вывезли из Венесуэлы президента страны Николаса Мадуро и его супругу.

    Мария Корина Мачадо Соединенные Штаты Америки (США) Венесуэла
    Maçado: ABŞ Venesuelada seçkilərin 2027-ci ildə keçirilməsini təklif edib
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