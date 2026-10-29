Hikmət Hacıyev "X" hesabında "AnewZ"un Qarabağ müharibəsi ilə bağlı filmini paylaşıb
- 29 oktyabr, 2026
- 22:45
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"AnewZ" televiziya kanalı I Qarabağ müharibəsini obyektivi ilə araşdıran beynəlxalq fotojurnalist Reza Deqati ilə işğaldan azad olunan ərazilərə səfər edib və sənədli film hazırlayıb.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev filmi "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.
Filmdə münaqişədən onilliklər sonra dağıdılmış binalar, zərər görmüş mədəni irs və keçmişin solmaqda olan izləri, darmadağın olmuş həyatlar və unudulmamalı tarixlərə yer verilib.
"Yenidənqurma işləri bölgəyə yeni başlanğıclar gətirsə də, itkin düşənlərin taleyi onların ailələri üçün açıq bir yara olaraq qalır", - ekran əsərində bildirilib.
Qeyd olunub ki, bu sənədli filmdə sual yaranır: "Müharibə həqiqətən nə vaxt bitir və ailələr hələ də cavab axtardığı halda, onun hekayəsi nə vaxtsa tamamlana bilərmi?
Çünki bəzi hekayələr keçmişdə qala bilməz. Onlar yaddaş, həqiqət axtarışı və davamlı sülh ümidi ilə yaşadılır".
Through the lens of international photojournalist Reza Deghati, this journey explores the lasting scars of war across Garabagh— from Shusha, Aghdam and Khojaly to the stories of families who continue to search for answers in Brussels. Decades after the conflict, destroyed buildings, damaged cultural heritage and fading traces of the past bear witness to lives disrupted and histories that must not be forgotten. While reconstruction brings new beginnings to the region, the fate of those who went missing remains an open wound for their families. From the ruins of the past to the voices of those still waiting, this documentary asks a profound question: When does a war truly end — and can its story ever be complete while families are still searching for answers? Because some stories cannot be left in the past. They remain unfinished, carried by memory, the pursuit of truth and the hope for lasting peace.— AnewZ (@Anewz_tv) October 29, 2026