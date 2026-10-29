Хикмет Гаджиев поделился в соцсети X фильмом AnewZ о Карабахской войне
- 29 октября, 2026
- 22:49
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Телеканал AnewZ совместно с известным фотожурналистом Резой Дегати, освещавшим Первую Карабахскую войну, посетил освобожденные от оккупации территории Азербайджана и подготовил документальный фильм.
Как сообщает Report, помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился фильмом в социальной сети X.
В документальной ленте показаны разрушенные здания, поврежденные объекты культурного наследия и сохранившиеся спустя десятилетия следы конфликта. Особое внимание уделено человеческим трагедиям и страницам истории, которые нельзя предавать забвению.
"Несмотря на то что восстановительные работы открывают новую главу в жизни региона, судьба пропавших без вести по-прежнему остается незаживающей раной для их семей", - говорится в фильме.
Авторы документальной ленты задаются вопросом:
"Когда на самом деле заканчивается война? И можно ли считать ее историю завершенной, пока семьи продолжают искать ответы?
Ведь некоторые истории невозможно оставить в прошлом. Они продолжают жить в памяти людей, в стремлении узнать правду и надежде на прочный мир".