Хикмет Гаджиев поделился в соцсети X фильмом AnewZ о Карабахской войне

Телеканал AnewZ совместно с известным фотожурналистом Резой Дегати, освещавшим Первую Карабахскую войну, посетил освобожденные от оккупации территории Азербайджана и подготовил документальный фильм.

Как сообщает Report, помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился фильмом в социальной сети X.

В документальной ленте показаны разрушенные здания, поврежденные объекты культурного наследия и сохранившиеся спустя десятилетия следы конфликта. Особое внимание уделено человеческим трагедиям и страницам истории, которые нельзя предавать забвению.

"Несмотря на то что восстановительные работы открывают новую главу в жизни региона, судьба пропавших без вести по-прежнему остается незаживающей раной для их семей", - говорится в фильме.

Авторы документальной ленты задаются вопросом:

"Когда на самом деле заканчивается война? И можно ли считать ее историю завершенной, пока семьи продолжают искать ответы?

Ведь некоторые истории невозможно оставить в прошлом. Они продолжают жить в памяти людей, в стремлении узнать правду и надежде на прочный мир".