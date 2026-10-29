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    Хикмет Гаджиев поделился в соцсети X фильмом AnewZ о Карабахской войне

    Внутренняя политика
    • 29 октября, 2026
    • 22:49
    Хикмет Гаджиев поделился в соцсети X фильмом AnewZ о Карабахской войне
    Хикмет Гаджиев

    Телеканал AnewZ совместно с известным фотожурналистом Резой Дегати, освещавшим Первую Карабахскую войну, посетил освобожденные от оккупации территории Азербайджана и подготовил документальный фильм.

    Как сообщает Report, помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился фильмом в социальной сети X.

    В документальной ленте показаны разрушенные здания, поврежденные объекты культурного наследия и сохранившиеся спустя десятилетия следы конфликта. Особое внимание уделено человеческим трагедиям и страницам истории, которые нельзя предавать забвению.

    "Несмотря на то что восстановительные работы открывают новую главу в жизни региона, судьба пропавших без вести по-прежнему остается незаживающей раной для их семей", - говорится в фильме.

    Авторы документальной ленты задаются вопросом:

    "Когда на самом деле заканчивается война? И можно ли считать ее историю завершенной, пока семьи продолжают искать ответы?

    Ведь некоторые истории невозможно оставить в прошлом. Они продолжают жить в памяти людей, в стремлении узнать правду и надежде на прочный мир".

    Хикмет Гаджиев 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война)
    Hikmət Hacıyev "X" hesabında "AnewZ"un Qarabağ müharibəsi ilə bağlı filmini paylaşıb
    Hikmat Hajiyev shares AnewZ documentary on Garabagh and missing persons
    44 filmi
    44 filmi

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