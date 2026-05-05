İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    ABŞ Karib dənizində narkotik ticarətçilərinin gəmisinə zərbə endirib, ölənlər var

    Digər ölkələr
    • 05 may, 2026
    • 09:05
    ABŞ Karib dənizində narkotik ticarətçilərinin gəmisinə zərbə endirib, ölənlər var

    ABŞ Silahlı Qüvvələri Karib dənizində narkotik daşımaq üçün istifadə edilən gəmiyə zərbə endirib.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Cənub Komandanlığı (SOUTHCOM) bu barədə "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    Məlumata görə, hücum nəticəsində iki nəfər öldürülüb.

    "SOUTHCOM komandanı Frensis Donovanın göstərişi ilə "Cənub nizəsi" birləşmiş əməliyyat qrupu mayın 4-də gəmiyə zərbə endirib... Kəşfiyyat məlumatlarına görə, o, Karib dənizində narkotik vasitələrin qaçaqmalçılığı üzrə məlum marşrutlarla hərəkət edirdi və narkotrafikin həyata keçirilməsi üçün istifadə olunurdu", - nəşrdə bildirilir.

    Əməliyyat zamanı amerikalı hərbçilər arasında xəsarət alanın olmadığı əlavə olunub.

    Narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi Karib dənizi ABŞ
    ВС США ударили по судну с наркоторговцами в Карибском море

    Son xəbərlər

    11:47

    Rumıniyanın bəzi müəssisələri əlavə yoxlama olmadan Azərbaycana məhsul ixrac edə biləcək

    Sağlamlıq
    11:43

    Azərbaycan və Suriyanın media əməkdaşlığı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    11:39

    FAO: Azərbaycanda aqrar sektorun üzləşdiyi əsas çətinliklər iqlim dəyişikliyi ilə bağlıdır

    ASK
    11:32

    Eka Sepaşvili: Azərbaycan Prezidentinin səsləndirdiyi fikirlər Brüsselin yürütdüyü siyasətə layiqli cavabdır

    Region
    11:29
    Foto

    Azərbaycanda daha 9 KOB subyektinə "Startap" şəhadətnaməsi verilib

    Digər
    11:27

    WUF13 ilə bağlı Nəqliyyat Əməliyyatları Mərkəzi yaradılıb

    İnfrastruktur
    11:25

    Babək Quliyev UEFA-nın Berlində keçiriləcək hakim-inspektorlar üçün seminarına dəvət alıb

    Futbol
    11:24

    Bakı metrosundan apreldə 20 milyondan çox sərnişin istifadə edib

    İnfrastruktur
    11:22

    Fon der Lyayen: Ermənistana Global Gateway çərçivəsində 2,5 milyard avro investisiya nəzərdə tutulub

    Region
    Bütün Xəbər Lenti