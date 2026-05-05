    ВС США ударили по судну с наркоторговцами в Карибском море

    Вооруженные силы США нанесли удар по судну, которое использовалось для транспортировки наркотиков в Карибском море.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Южное командование ВС США (SOUTHCOM).

    Согласно информации, в результате атаки были убиты два человека.

    "По распоряжению командующего SOUTHCOM Фрэнсиса Донована объединенная оперативная группа "Южное копье" 4 мая нанесла удар по судну... Данные разведки подтвердили, что оно следовало по известным маршрутам контрабанды наркотических средств в Карибском море и применялось для осуществления наркотрафика", - говорится в публикации.

    Пострадавших среди американских военных в ходе операции нет, уточнили в SOUTHCOM.

