ВС США ударили по судну с наркоторговцами в Карибском море
Другие страны
- 05 мая, 2026
- 08:06
Вооруженные силы США нанесли удар по судну, которое использовалось для транспортировки наркотиков в Карибском море.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Южное командование ВС США (SOUTHCOM).
Согласно информации, в результате атаки были убиты два человека.
"По распоряжению командующего SOUTHCOM Фрэнсиса Донована объединенная оперативная группа "Южное копье" 4 мая нанесла удар по судну... Данные разведки подтвердили, что оно следовало по известным маршрутам контрабанды наркотических средств в Карибском море и применялось для осуществления наркотрафика", - говорится в публикации.
Пострадавших среди американских военных в ходе операции нет, уточнили в SOUTHCOM.
Последние новости
12:05
Пашинян: Соответствие стандартом ЕС - первоочередная цель АрменииВ регионе
11:58
Россия атаковала объекты "Нафтогаза" в Украине: 5 человек погибли, 37 получили раненияДругие
11:53
В ЦИУТ создан Центр транспортных операций в связи с WUF13Инфраструктура
11:52
Тайланд одобрил экстренный пакет займов на $12,2 млрд на фоне ситуации вокруг ИранаДругие страны
11:50
Фон дер Ляйен заявила о подписании партнерства о связанности с АрмениейВ регионе
11:47
Шариф: Пакистан призывает США и Иран обеспечить соблюдение режима прекращения огняДругие страны
11:46
Сунния Дуррани-Джамал: Азербайджан запросил у АБР содействие в развитии офшорной ветроэнергетикиЭнергетика
11:46
На WUF13 в Баку для перевозки пассажиров выделен 171 электрический автобусИнфраструктура
11:36
Фото