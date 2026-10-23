Судно с гражданами Азербайджана на борту затонуло в Черном море после удара БПЛА

Торговое судно "Хорев" под флагом Коморских островов, на борту которого находились граждане Азербайджана и Украины, затонуло в Черном море после предполагаемого удара беспилотника.

Как передает Report со ссылкой на Digi24, инцидент произошел примерно в 13 морских милях от румынского порта Констанца.

По данным румынских военно-морских властей, на борту судна находились 13 человек: 10 граждан Украины и трое граждан Азербайджана.

Согласно информации, в результате один моряк погиб, трое пропали без вести, а девять были спасены. Гражданство погибшего пока не обнародовано.

По предварительным данным, беспилотник поразил судно, после чего на борту вспыхнул пожар и оно затонуло. Окончательная причина инцидента пока не установлена.

Морской координационный центр получил сигнал бедствия от судна около 10:00 по местному времени, после чего румынские власти начали спасательную операцию.

Координацию поисково-спасательных работ осуществляет Военно-морское ведомство Румынии. В операции также участвуют Береговая охрана и Румынское агентство по спасению людей на море. Для поиска трех пропавших без вести моряков в район происшествия направлены спасательные суда.

Как отмечает Digi24, судно находилось за пределами территориальных вод Румынии, но вблизи морской границы страны. Происхождение предполагаемого беспилотника пока не подтверждено.