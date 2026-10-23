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    Судно с гражданами Азербайджана на борту затонуло в Черном море после удара БПЛА

    Происшествия
    • 23 октября, 2026
    • 14:27
    Судно с гражданами Азербайджана на борту затонуло в Черном море после удара БПЛА

    Торговое судно "Хорев" под флагом Коморских островов, на борту которого находились граждане Азербайджана и Украины, затонуло в Черном море после предполагаемого удара беспилотника.

    Как передает Report со ссылкой на Digi24, инцидент произошел примерно в 13 морских милях от румынского порта Констанца.

    По данным румынских военно-морских властей, на борту судна находились 13 человек: 10 граждан Украины и трое граждан Азербайджана.

    Согласно информации, в результате один моряк погиб, трое пропали без вести, а девять были спасены. Гражданство погибшего пока не обнародовано.

    По предварительным данным, беспилотник поразил судно, после чего на борту вспыхнул пожар и оно затонуло. Окончательная причина инцидента пока не установлена.

    Морской координационный центр получил сигнал бедствия от судна около 10:00 по местному времени, после чего румынские власти начали спасательную операцию.

    Координацию поисково-спасательных работ осуществляет Военно-морское ведомство Румынии. В операции также участвуют Береговая охрана и Румынское агентство по спасению людей на море. Для поиска трех пропавших без вести моряков в район происшествия направлены спасательные суда.

    Как отмечает Digi24, судно находилось за пределами территориальных вод Румынии, но вблизи морской границы страны. Происхождение предполагаемого беспилотника пока не подтверждено.

    Российско-украинский конфликт Черное море Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Погибшие
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