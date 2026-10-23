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    Qara dənizdə Azərbaycan vətəndaşlarının olduğu gəmi PUA zərbəsindən sonra batıb

    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2026
    • 14:29
    Qara dənizdə Azərbaycan vətəndaşlarının olduğu gəmi PUA zərbəsindən sonra batıb

    Komor adaları bayrağı altında üzən "Xorev" ticarət gəmisi ehtimal edilən dron zərbəsindən sonra Qara dənizdə batıb.

    "Report" Rumıniya mediasına istinadən xəbər verir ki, hadisə Rumıniyanın Konstantsa limanından təxminən 13 dəniz mili məsafəsində baş verib.

    Məlumat yenilənir...

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