Песков: Переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби в первой половине ноября

Переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта с участием представителей России, США и Украины состоятся в первой половине ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, основной темой трехсторонней встречи станет обеспечение безопасности России и Украины после достижения мирного урегулирования.

Песков также отметил, что участие европейского представителя в переговорах будет зависеть от позиции европейских стран.

По словам Пескова, точная дата встречи пока не определена.

Отметим, что президент России Владимир Путин и специальный посланник президента США Стив Уиткофф договорились о проведении трехсторонних переговоров во время встречи в Санкт-Петербурге 21 октября.