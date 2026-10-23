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    Песков: Переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби в первой половине ноября

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 13:57
    Песков: Переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби в первой половине ноября

    Переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта с участием представителей России, США и Украины состоятся в первой половине ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, основной темой трехсторонней встречи станет обеспечение безопасности России и Украины после достижения мирного урегулирования.

    Песков также отметил, что участие европейского представителя в переговорах будет зависеть от позиции европейских стран.

    По словам Пескова, точная дата встречи пока не определена.

    Отметим, что президент России Владимир Путин и специальный посланник президента США Стив Уиткофф договорились о проведении трехсторонних переговоров во время встречи в Санкт-Петербурге 21 октября.

    Российско-украинский конфликт Переговоры Стив Уиткофф Владимир Путин Дмитрий Песков
    Rusiya, ABŞ və Ukrayna danışıqları noyabrın birinci yarısında Əbu-Dabidə keçiriləcək
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