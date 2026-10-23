Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Арсен Венгер посетил Говсанский спортивный комплекс

    Футбол
    • 23 октября, 2026
    • 14:02
    Арсен Венгер посетил Говсанский спортивный комплекс

    Руководитель Департамента ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер посетил Говсанский спортивный комплекс, где ознакомился с подготовкой к чемпионату мира и фестивалю U-15.

    Как сообщает Report, в турнире, который пройдёт с 24 по 30 октября, примут участие представители 189 стран, запланировано около 1 000 матчей.

    Матчи открытия и финала пройдут в Бакинском Кристал Холле. Сборная Азербайджана стартует на турнире 24 октября в 19:30 поединком против Тимора-Лешти. 25 октября наша команда сыграет с Андоррой (12:45) и Австралией (19:30). Эти встречи состоятся на площадке 10A Говсанского спортивного комплекса.

    26 октября сборная Азербайджана встретится на той же площадке с Израилем в 11:30 и с Гаити в 18:15.

    Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Фото
    Arsen Venger Hövsan Yarış Kompleksində olub
    Фото
    Arsène Wenger visits Hovsan Competition Complex ahead of U-15 World Cup in Baku
    44 filmi
    44 filmi

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