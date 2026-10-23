İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Arsen Venger Hövsan Yarış Kompleksində olub

    Futbol
    • 23 oktyabr, 2026
    • 13:40
    Arsen Venger Hövsan Yarış Kompleksində olub

    FIFA-nın Qlobal Futbol İnkişafı üzrə rəhbəri Arsen Venger Hövsan Yarış Kompleksində olub.

    "Report" xəbər verir ki, 77 yaşlı fransalı funksioner idman qurğusunda görülən işlərlə tanış olub.

    İngiltərənin "Arsenal" komandasının sabiq baş məşqçisi U-15 dünya çempionatı və festivalı ilə bağlı Bakıda səfərdədir.

    Xatırladaq ki, U-15 dünya çempionatı və festivalı oktyabrın 24-30-da Hövsan Yarış Kompleksində baş tutacaq. Turnirin açılış və final görüşləri Bakı Kristal Zalında keçiriləcək.

    Yarışın ilk oyunları oktyabrın 24-də başlayacaq. 189 ölkənin iştirakı və 1000-ə yaxın matçın keçirilməsi nəzərdə tutulan turnir dünyanın müxtəlif nöqtələrindən yeniyetmə futbolçuları bir araya gətirəcək.

    Azərbaycan millisi turnir çərçivəsində ilk oyununu oktyabrın 24-də, saat 19:30-da "Crystal Hall"da Timor-Leste yığmasına qarşı keçirəcək. Komanda oktyabrın 25-də, saat 12:45-də Andorra, saat 19:30-da isə Avstraliya yığması ilə qarşılaşacaq. Bu iki görüş Hövsan Yarış Kompleksinin 10A meydançasında baş tutacaq.

    Milli komanda oktyabrın 26-da, saat 11:30-da İsrail, saat 18:15-də isə Haiti yığması ilə həmin meydançada üz-üzə gələcək.

    Arsen Venger FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Hövsan Yarış Kompleksi
    Foto
    Арсен Венгер посетил Говсанский спортивный комплекс
    Foto
    Arsène Wenger visits Hovsan Competition Complex ahead of U-15 World Cup in Baku
    44 filmi
    44 filmi

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