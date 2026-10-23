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    Депутат предложил создать Аграрно-промышленный банк с капиталом 500 млн манатов

    Финансы
    • 23 октября, 2026
    • 13:59
    Депутат предложил создать Аграрно-промышленный банк с капиталом 500 млн манатов

    Для альтернативного финансирования аграрного сектора можно создать Аграрно-промышленный банк с капиталом 500 млн манатов, который бы предоставлял кредиты по низким процентным ставкам.

    Как передает Report, об этом заявил депутат Али Масимли на пленарном заседании Милли Меджлиса.

    Парламентарий считает целесообразным выделение 500 млн манатов из Государственного нефтяного фонда Азербайджана в качестве первоначального капитала этого банка и внедрение строгого механизма контроля за использованием средств.

    "Вместе с тем в процессе доставки произведенной сельскохозяйственной продукции от поля до стола происходит более 30% потерь. Сокращение этих потерь имеет важное значение для повышения экономической эффективности аграрного сектора", - сказал Масимли.

    Он отметил, что при направлении в сельское хозяйство 500 млн манатов в год в среднесрочной перспективе можно добиться роста по основным продуктам на 5-7% и более. "В настоящее время через бюджет в аграрный сектор направляется более 1 млрд манатов, однако достигнутый экономический рост пока значительно ниже имеющегося потенциала", - добавил депутат.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Али Масимли
    Əli Məsimli: "Azərbaycanda 500 milyon manat kapitallı Aqrar-Sənaye Bankı yaradıla bilər"
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