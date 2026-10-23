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    Азербайджан и Узбекистан провели обмен опытом в финансовом секторе

    Финансы
    • 23 октября, 2026
    • 14:28
    Азербайджан и Узбекистан провели обмен опытом в финансовом секторе

    Азербайджан и Узбекистан провели обмен опытом в финансовом секторе.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

    Согласно информации, делегация Центрального банка Узбекистана (ЦБУ) находилась с деловым визитом в ЦБА.

    В рамках визита узбекской делегации были представлены презентации по таким темам, как подготовка риск-ориентированного годового аудиторского плана, контроль качества, автоматизация процессов, отчетность, мониторинг аудиторских рекомендаций.

    В ходе встреч сотрудники ЦБА предоставили информацию об институциональном опыте и применяемых подходах по указанным направлениям.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
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    Azərbaycan və Özbəkistan maliyyə sektorunda qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi aparıb
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