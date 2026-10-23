Азербайджан и Узбекистан провели обмен опытом в финансовом секторе.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, делегация Центрального банка Узбекистана (ЦБУ) находилась с деловым визитом в ЦБА.

В рамках визита узбекской делегации были представлены презентации по таким темам, как подготовка риск-ориентированного годового аудиторского плана, контроль качества, автоматизация процессов, отчетность, мониторинг аудиторских рекомендаций.

В ходе встреч сотрудники ЦБА предоставили информацию об институциональном опыте и применяемых подходах по указанным направлениям.