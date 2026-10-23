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    Azərbaycan və Özbəkistan maliyyə sektorunda qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi aparıb

    Maliyyə
    • 23 oktyabr, 2026
    • 14:22
    Azərbaycan və Özbəkistan maliyyə sektorunda qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi aparıb

    Azərbaycan və Özbəkistan arasında maliyyə sektorunda qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi aparılıb.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Özbəkistan Mərkəzi Bankının (ÖMB) nümayəndə heyəti AMB-də işgüzar səfərdə olub.

    Səfər çərçivəsində keçirilən görüşlərdə özbək nümayəndə heyətinə risk əsaslı illik audit planı hazırlanması, keyfiyyətə nəzarət, proseslərin avtomatlaşdırılması, hesabatlılıq, audit tövsiyələrinin izlənməsi kimi mövzularda təqdimatlar keçirilib.

    Görüşlər zamanı AMB-nin əməkdaşları qeyd olunan istiqamətlər üzrə institusional təcrübə və tətbiq olunan yanaşmalar barədə məlumat verib.

    Özbəkistan Mərkəzi Bankı Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Təcrübə mübadiləsi
    Азербайджан и Узбекистан провели обмен опытом в финансовом секторе
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