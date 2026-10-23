Азербайджанские муниципалитеты в 2027 году получат из госбюджета 9 млн манатов
Финансы
- 23 октября, 2026
- 14:22
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В 2027 году на финансирование муниципалитетов из государственного бюджета Азербайджана будет выделено 9,05 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на законопроект "О государственном бюджете на 2027 год", из этой суммы 7,5 млн манатов составят дотации органам местного самоуправления, а 1,55 млн манатов - субвенции.
Напомним, доходы госбюджета Азербайджана в следующем году прогнозируются на уровне 39 млрд 254 млн манатов, расходы - 42 млрд 400 млн манатов.
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