Фонд ОПЕК инвестирует $250 млн в железнодорожную инфраструктуру Среднего коридора в Турции

Фонд международного развития ОПЕК принял решение о предоставлении 250 млн долларов США на реализацию проекта по строительству недостающего железнодорожного сегмента Среднего коридора, расположенного на территории Турции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд ОПЕК.

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