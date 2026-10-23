Фонд ОПЕК инвестирует $250 млн в железнодорожную инфраструктуру Среднего коридора в Турции
Инфраструктура
- 23 октября, 2026
- 14:24
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Фонд международного развития ОПЕК принял решение о предоставлении 250 млн долларов США на реализацию проекта по строительству недостающего железнодорожного сегмента Среднего коридора, расположенного на территории Турции.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд ОПЕК.
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