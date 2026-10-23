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    Фонд ОПЕК инвестирует $250 млн в железнодорожную инфраструктуру Среднего коридора в Турции

    Инфраструктура
    • 23 октября, 2026
    • 14:24
    Фонд ОПЕК инвестирует $250 млн в железнодорожную инфраструктуру Среднего коридора в Турции

    Фонд международного развития ОПЕК принял решение о предоставлении 250 млн долларов США на реализацию проекта по строительству недостающего железнодорожного сегмента Среднего коридора, расположенного на территории Турции.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд ОПЕК.

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    OPEC Fondu Türkiyədə Orta Dəhlizin dəmir yolu infrastrukturuna 250 milyon dollar ayırıb
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