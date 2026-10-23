OPEC Fondu Türkiyədə Orta Dəhlizin dəmir yolu infrastrukturuna 250 milyon dollar ayırıb
İnfrastruktur
- 23 oktyabr, 2026
- 14:31
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OPEC Beynəlxalq İnkişaf Fondu Türkiyə ərazisində yerləşən Orta Dəhlizin çatışmayan dəmir yolu seqmentinin tikintisi layihəsinin həyata keçirilməsinə 250 milyon ABŞ dollarının ayrılması barədə qərar qəbul edib.
Bu barədə "Report" OPEC-ə istinadən xəbər verir.
Məlumat yenilənir...
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