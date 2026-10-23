Туристический потенциал Азербайджана и Узбекистана презентовали в городах Европы

Туристические возможности Азербайджана и Узбекистана были представлены в рамках серии мероприятий "Жемчужины Шёлкового пути 2026" (Highlights of the Silk Road Roadshow 2026) в Германии (Берлин, Мюнхен), Швеции (Стокгольм) и Финляндии (Хельсинки).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

В рамках совместных презентаций Бюро туризма Азербайджана и Национального PR-центра Узбекистана, прошедших 19–22 октября, европейским туроператорам и турагентам продемонстрировали богатое историко-культурное наследие двух стран, а также их потенциал и единые экскурсионные маршруты.

В каждом городе были проведены встречи в формате B2B с участием 50 представителей индустрии, в ходе которых были представлены туристические продукты и обсуждены перспективы сотрудничества. Также была организована культурная программа, включавшая образцы национальной музыки и танцев Азербайджана и Узбекистана.

В мероприятиях приняли участие около 15 партнеров туристической отрасли из двух стран, в том числе семь азербайджанских туристических компаний (DMC). В программе также участвовали ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) - в Берлине, Turkish Airlines - в Берлине и Мюнхене, а Uzbekistan Airways и Centrum Air - во всех четырех городах.