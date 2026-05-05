ISNA: Tehrandakı su böhranı düşünüldüyündən daha ciddidir
Region
- 05 may, 2026
- 08:36
Tehrandakı su böhranı düşünüldüyündən daha ciddidir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ISNA məlumat yayıb.
"Paytaxtda əhalinin artımı, tikinti və şəhərin inkişafı səbəbindən resurslar və istehlak arasında ciddi disbalans yaranıb", - məlumatda bildirilib.
Qeyd olunub ki, dayanıqlı su təchizatını təmin etmək üçün Tehranın ildə 280 mm yağıntıya ehtiyacı var:
"Tehranda 36 min qanunsuz abonent mövcuddur".
Son xəbərlər
12:02
Naxçıvanda şagird sayı 500-dən artıq olan məktəblərə yeni direktor təyinatları olubElm və təhsil
11:57
Leya Qutierres: "Mərkəzi və Qərbi Asiya ölkələri Orta Dəhliz boyunca koordinasiyanı gücləndirməlidir"İnfrastruktur
11:47
Rumıniyanın bəzi müəssisələri əlavə yoxlama olmadan Azərbaycana məhsul ixrac edə biləcəkSağlamlıq
11:43
Azərbaycan və Suriyanın media əməkdaşlığı müzakirə edilibXarici siyasət
11:39
FAO: Azərbaycanda aqrar sektorun üzləşdiyi əsas çətinliklər iqlim dəyişikliyi ilə bağlıdırASK
11:32
Eka Sepaşvili: Azərbaycan Prezidentinin səsləndirdiyi fikirlər Avroparlamentin yürütdüyü siyasətə layiqli cavabdırRegion
11:29
Foto
Azərbaycanda daha 9 KOB subyektinə "Startap" şəhadətnaməsi verilibDigər
11:27
WUF13 ilə bağlı Nəqliyyat Əməliyyatları Mərkəzi yaradılıbİnfrastruktur
11:25