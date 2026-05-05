Nurəli Yusifbəyli Sumqayıt Dövlət Universitetinin rektoru təyin edilib
- 05 may, 2026
- 16:26
Nurəli Adil oğlu Yusifbəyli Sumqayıt Dövlət Universitetinin rektoru təyin edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.
Qeyd edək ki, 1963-cü il təvəllüdlü Nurəli Yusifbəyli Azərbaycanın əməkdar mühəndisi və əməkdar elm xadimidir. O, bundan əvvəl Azərbaycan Texniki Universitetinin Tədris işləri üzrə prorektoru vəzifəsində çalışıb.
