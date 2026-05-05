İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycan və Ekvador arasında ilk siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

    Xarici siyasət
    • 05 may, 2026
    • 16:34
    Azərbaycan və Ekvador arasında ilk siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

    Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov Ekvadorda səfərdə olub.

    Bu barədə "Report"a Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, səfər zamanı paytaxt Kito şəhərində Azərbaycan Xarici İşlər və Ekvador Xarici İşlər və İnsan Mobilliyi nazirlikləri arasında ilk siyasi məsləhətləşmələr keçirilib.

    Nümayəndə heyətlərinə Azərbaycan tərəfindən nazir müavini Elnur Məmmədov, Ekvador tərəfindən isə xarici işlər və insan mobilliyi nazirinin müavini Alexandro Davalos başçılıq edib.

    Məsləhətləşmələr zamanı iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi, humanitar, energetika, mədəniyyət, turizm və digər sahələrdə əlaqələrin hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Görüşlərdə kənd təsərrüfatı, biznes və sərmayələrin gələcəkdə təşviqi məqsədilə iki ölkənin aidiyyəti qurumları arasında əməkdaşlığın qurulmasına qarşılıqlı dəstək ifadə olunub.

    Yekunda ilk siyasi məsləhətləşmələrin protokolu, eləcə də Azərbaycan Hökuməti və Ekvador Hökuməti arasında diplomatik, rəsmi və xidməti pasport sahiblərinin viza tələbindən azad edilməsi haqqında saziş imzalanıb.

    Səfər çərçivəsində nazir müavini Elnur Məmmədov tərəfindən Ekvador Diplomatik Akademiyasında "Azərbaycanın xarici siyasəti" mövzusunda təqdimat edilib. Bununla yanaşı, Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri tərəfindən Ekvador Xarici İşlər və İnsan Moblliyi Nazirliyinin Mətbuat xidmətinə, habelə ölkənin aparıcı "El Telegrafo" onlayn dövlət qəzetinə müsahibələr verilib.

    Həmçinin, Ekvadorda fəaliyyət göstərən azərbaycanlı iş adamları ilə görüş keçirilib.

    Azərbaycan və Ekvador arasında ilk siyasi məsləhətləşmələr keçirilib
    Azərbaycan və Ekvador arasında ilk siyasi məsləhətləşmələr keçirilib
    Azərbaycan və Ekvador arasında ilk siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Siyasi məsləhətləşmələr
    Foto
    Азербайджан и Эквадор провели первые политконсультации
    Foto
    Azerbaijan and Ecuador hold first political consultations

    Son xəbərlər

    20:57
    Foto

    "Sabah" ardıcıl dördüncü dəfə Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi olub

    Komanda
    20:57
    Foto

    Rusiyanın Zaporojyeyə zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 9 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    20:35

    Tramp qalib gəlmək istədiyi üçün İran iqtisadiyyatının çökəcəyinə ümid edir

    Digər ölkələr
    20:29

    Sakin: Şəkidə WUF13 Festivalının keçirilməsi bizi çox sevindirir

    Daxili siyasət
    20:25
    Foto

    Vüqar Mustafayev "SAHA 2026"da müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Hərbi
    20:17

    Zelenski: Kramatorska endirilən zərbə nəticəsində 5 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    20:16

    ABŞ Hörmüz boğazında planlaşdırılan əməliyyatla bağlı İranı məlumatlandırıb

    Digər ölkələr
    20:10

    İlham Əliyev: Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından həmişə Aİ-nin etibarlı tərəfdaşıdır

    Daxili siyasət
    20:08
    Video

    Mehriban Əliyeva Bakıda keçirilən sərgilərlə tanışlıqdan videogörüntü paylaşıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti