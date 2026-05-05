    Азербайджан и Эквадор провели первые политконсультации

    Внешняя политика
    05 мая, 2026
    • 17:08
    Азербайджан и Эквадор провели первые политконсультации

    Замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов находился с визитом в Эквадоре.

    Как сообщили Report в МИД, в ходе визита в столице Эквадора - Кито состоялись первые политические консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

    Делегации возглавили Эльнур Мамедов и замминистра иностранных дел и человеческой мобильности Эквадора Алехандро Давалос.

    Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений между двумя странами в политической, экономической, гуманитарной, энергетической, культурной, туристической и других сферах.

    В ходе встреч стороны выразили взаимную поддержку в укреплении сотрудничества, направленного на дальнейшее развитие сельского хозяйства, бизнеса и инвестиционной деятельности.

    По итогам консультаций был подписан протокол, а также соглашение об освобождении владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов от визовых требований.

    В ходе визита Э.Мамедов также выступил с презентацией о внешней политике Азербайджана в Дипломатической академии Эквадора, дал интервью пресс-службе МИД страны и ведущей государственной онлайн-газете El Telegrafo, а также встретился с азербайджанскими бизнесменами, действующими в Эквадоре.

    Эльнур Мамедов Алехандро Давалос Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Эквадор
    Azərbaycan və Ekvador arasında ilk siyasi məsləhətləşmələr keçirilib
    Azerbaijan and Ecuador hold first political consultations

