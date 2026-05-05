    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    • 05 may, 2026
    • 16:41
    Azərbaycan və Ekvador diplomatik, rəsmi və xidməti pasport sahiblərini vizadan azad edir

    Azərbaycan və Ekvador qarşılıqlı olaraq diplomatik, rəsmi və xidməti pasport sahiblərini viza tələbindən azad edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan və Ekvador Hökumətləri arasında diplomatik, rəsmi və xidməti pasport sahiblərinin viza tələbindən azad edilməsi haqqında saziş imzalanıb.

    Qeyd edək ki, imzalanma Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədovun Ekvadora səfəri çərçivəsində baş tutub. Ekvador tərəfindən sənədi xarici işlər və insan mobilliyi nazirinin müavini Alexandro Davalos imzalayıb.

    Elnur Məmmədov Ekvador Viza rejimi Diplomatik və xidməti pasport sahibləri
    Азербайджан и Эквадор отменяют визовый режим для владельцев диппаспортов
    Azerbaijan, Ecuador sign visa exemption deal for diplomatic passport holders

