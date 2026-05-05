Azərbaycan və Ekvador diplomatik, rəsmi və xidməti pasport sahiblərini vizadan azad edir
Xarici siyasət
- 05 may, 2026
- 16:41
Azərbaycan və Ekvador qarşılıqlı olaraq diplomatik, rəsmi və xidməti pasport sahiblərini viza tələbindən azad edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan və Ekvador Hökumətləri arasında diplomatik, rəsmi və xidməti pasport sahiblərinin viza tələbindən azad edilməsi haqqında saziş imzalanıb.
Qeyd edək ki, imzalanma Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədovun Ekvadora səfəri çərçivəsində baş tutub. Ekvador tərəfindən sənədi xarici işlər və insan mobilliyi nazirinin müavini Alexandro Davalos imzalayıb.
