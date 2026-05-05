Азербайджан и Эквадор отменяют визовый режим для владельцев диппаспортов
Внешняя политика
- 05 мая, 2026
- 17:00
Азербайджан и Эквадор на взаимной основе освобождают обладателей дипломатических, официальных и служебных паспортов от визовых требований.
Как сообщает Report, в связи с этим стороны подписали межправительственное соглашение.
Отметим, что подписание состоялось в рамках визита заместителя министра иностранных дел Азербайджана Эльнура Мамедова в Эквадор.
