Азербайджан и Эквадор отменяют визовый режим для владельцев диппаспортов

Азербайджан и Эквадор на взаимной основе освобождают обладателей дипломатических, официальных и служебных паспортов от визовых требований.

Как сообщает Report, в связи с этим стороны подписали межправительственное соглашение.

Отметим, что подписание состоялось в рамках визита заместителя министра иностранных дел Азербайджана Эльнура Мамедова в Эквадор.