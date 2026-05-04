Генеральный секретарь Межпарламентского союза прибыл с визитом в Азербайджан

Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг 4 мая прибыл с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева генерального секретаря Мартина Чунгонга и его супругу Стеллу Чунгонг встретили постоянный представитель Азербайджана при отделении ООН в Женеве и других международных организациях Галиб Исрафилов, а также другие официальные лица.