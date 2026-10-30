В США при столкновении двух вертолетов погибли три человека

Три человека погибли в результате столкновения двух вертолетов в американском штате Орегон.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, авиакатастрофа произошла 29 октября около 14:10 по местному времени (01:10 30 октября по бакинскому времени) к северу от города Макминвилл.

По данным офиса шерифа округа Ямхилл, вертолеты Robinson R22 и Airbus столкнулись в воздухе в районе пересечения шоссе Эмити-Дэйтон и Кринксхэнк-роуд.

На борту Robinson R22 находились пилот-инструктор из Техаса и его ученик из Великобритании. В вертолете Airbus находился 38-летний местный житель. Все трое погибли.

Причины столкновения пока не установлены.

Расследование проводят Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).