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    В США при столкновении двух вертолетов погибли три человека

    Другие страны
    • 30 октября, 2026
    • 07:46
    В США при столкновении двух вертолетов погибли три человека

    Три человека погибли в результате столкновения двух вертолетов в американском штате Орегон.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, авиакатастрофа произошла 29 октября около 14:10 по местному времени (01:10 30 октября по бакинскому времени) к северу от города Макминвилл.

    По данным офиса шерифа округа Ямхилл, вертолеты Robinson R22 и Airbus столкнулись в воздухе в районе пересечения шоссе Эмити-Дэйтон и Кринксхэнк-роуд.

    На борту Robinson R22 находились пилот-инструктор из Техаса и его ученик из Великобритании. В вертолете Airbus находился 38-летний местный житель. Все трое погибли.

    Причины столкновения пока не установлены.

    Расследование проводят Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

    Крушение самолета (авиакатастрофа) Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ-də helikopterlər toqquşub, ölənlər var
    3 killed in helicopter collision in US
    44 filmi
    44 filmi

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