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    Жительница Агдама: Как жаль, что родители не дожили до нашего возвращения

    Внутренняя политика
    • 30 октября, 2026
    • 07:15
    Жительница Агдама: Как жаль, что родители не дожили до нашего возвращения

    Мне бы очень хотелось, чтобы сегодня мои родители были рядом со мной. К сожалению, их уже нет в живых.

    Как сообщает Report, об этом рассказала бывшая вынужденная переселенка Наргиз Мустафаева, которая сегодня вернулась в Агдам.

    Женщина не смогла сдержать эмоций, поделившись своими чувствами.

    "Мы возвращаемся в Агдам, на родную землю. Нашей радости нет предела. Спустя 33 года мы снова дома. Это одновременно и радостный, и волнующий момент. Пусть Аллах упокоит души наших шехидов и дарует здоровье ветеранам войны. Благодарим Верховного главнокомандующего. Пусть Аллах дарует нашему Президенту крепкое здоровье и долгие годы жизни", - сказала она.

    Отметим, что в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается процесс "Великого возвращения" на освобожденные от оккупации территории. На данном этапе в Агдам переселились 70 семей (238 человек).

    Великое возвращение Вынужденные переселенцы
    Ağdama qayıdan keçmiş məcburi köçkün: İstərdim bu gün ata-anam da yanımda olsunlar
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