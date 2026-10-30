Жительница Агдама: Как жаль, что родители не дожили до нашего возвращения

Мне бы очень хотелось, чтобы сегодня мои родители были рядом со мной. К сожалению, их уже нет в живых.

Как сообщает Report, об этом рассказала бывшая вынужденная переселенка Наргиз Мустафаева, которая сегодня вернулась в Агдам.

Женщина не смогла сдержать эмоций, поделившись своими чувствами.

"Мы возвращаемся в Агдам, на родную землю. Нашей радости нет предела. Спустя 33 года мы снова дома. Это одновременно и радостный, и волнующий момент. Пусть Аллах упокоит души наших шехидов и дарует здоровье ветеранам войны. Благодарим Верховного главнокомандующего. Пусть Аллах дарует нашему Президенту крепкое здоровье и долгие годы жизни", - сказала она.

Отметим, что в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается процесс "Великого возвращения" на освобожденные от оккупации территории. На данном этапе в Агдам переселились 70 семей (238 человек).