На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, в настоящее время заторы наблюдаются на следующих улицах и проспектах Баку:

В настоящее время заторы наблюдаются на следующих улицах и проспектах Баку:

1. Бакинско-Сумгайытское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении круга "Гялябя";

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

8. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

10. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

12. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кероглу";

13. Первая Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова.