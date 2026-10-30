На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
- 30 октября, 2026
- 08:21
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Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, в настоящее время заторы наблюдаются на следующих улицах и проспектах Баку:
В настоящее время заторы наблюдаются на следующих улицах и проспектах Баку:
1. Бакинско-Сумгайытское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении круга "Гялябя";
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
8. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
10. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
12. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кероглу";
13. Первая Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова.