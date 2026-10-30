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    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 30 октября, 2026
    • 08:21
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, в настоящее время заторы наблюдаются на следующих улицах и проспектах Баку:

    В настоящее время заторы наблюдаются на следующих улицах и проспектах Баку:

    1. Бакинско-Сумгайытское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении круга "Гялябя";

    4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    8. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    10. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    12. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кероглу";

    13. Первая Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова.

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Проблема пробок в Баку
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    Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur
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