Егана Самедова: Мы очень рады, что наконец возвращаемся в Карабах
Внутренняя политика
- 30 октября, 2026
- 07:20
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Мы очень рады, что наконец возвращаемся в Карабах.
Как сообщает Report, об этом рассказала жительница села Гузейхырман Ходжавендского района Егана Самедова.
По ее словам, мечта о возвращении в родное село наконец сбылась.
"Мы будем жить и работать на родной земле. Уверена, что теперь все будет хорошо. Своим возвращением мы обязаны прежде всего нашему Президенту, а также шехидам, участникам и ветеранам войны. Пусть Аллах упокоит души наших шехидов и дарует здоровье ветеранам", - сказала она.
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