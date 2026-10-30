Егана Самедова: Мы очень рады, что наконец возвращаемся в Карабах

Мы очень рады, что наконец возвращаемся в Карабах.

Как сообщает Report, об этом рассказала жительница села Гузейхырман Ходжавендского района Егана Самедова.

По ее словам, мечта о возвращении в родное село наконец сбылась.

"Мы будем жить и работать на родной земле. Уверена, что теперь все будет хорошо. Своим возвращением мы обязаны прежде всего нашему Президенту, а также шехидам, участникам и ветеранам войны. Пусть Аллах упокоит души наших шехидов и дарует здоровье ветеранам", - сказала она.