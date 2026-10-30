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    Егана Самедова: Мы очень рады, что наконец возвращаемся в Карабах

    Внутренняя политика
    • 30 октября, 2026
    • 07:20
    Егана Самедова: Мы очень рады, что наконец возвращаемся в Карабах

    Мы очень рады, что наконец возвращаемся в Карабах.

    Как сообщает Report, об этом рассказала жительница села Гузейхырман Ходжавендского района Егана Самедова.

    По ее словам, мечта о возвращении в родное село наконец сбылась.

    "Мы будем жить и работать на родной земле. Уверена, что теперь все будет хорошо. Своим возвращением мы обязаны прежде всего нашему Президенту, а также шехидам, участникам и ветеранам войны. Пусть Аллах упокоит души наших шехидов и дарует здоровье ветеранам", - сказала она.

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