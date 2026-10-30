Xocavənd sakini: Nəhayət Qarabağa qayıdırıq
Daxili siyasət
- 30 oktyabr, 2026
- 07:09
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Çox sevincliyik. Nəhayət ki, Qarabağa qayıdırıq.
Bu sözləri "Report"a Xocavənd rayonunun Quzeyxırman kənd sakini Yeganə Səmədova deyib.
O, vurğulayıb ki, Quzeyxırman kəndi ilə bağlı arzuları artıq reallaşır: "Orada yaşayıb yaradacağıq. Bundan sonra hər şey gözəl olacaq.
Yurdumuza bu qayıdışa görə başda möhtərəm Prezidentimiz olmaqla şəhidlərimizə, qazilərimizə, veteranlarımıza borcluyuq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin".
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