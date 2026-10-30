İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Xocavənd sakini: Nəhayət Qarabağa qayıdırıq

    Daxili siyasət
    • 30 oktyabr, 2026
    • 07:09
    Xocavənd sakini: Nəhayət Qarabağa qayıdırıq

    Çox sevincliyik. Nəhayət ki, Qarabağa qayıdırıq.

    Bu sözləri "Report"a Xocavənd rayonunun Quzeyxırman kənd sakini Yeganə Səmədova deyib.

    O, vurğulayıb ki, Quzeyxırman kəndi ilə bağlı arzuları artıq reallaşır: "Orada yaşayıb yaradacağıq. Bundan sonra hər şey gözəl olacaq.

    Yurdumuza bu qayıdışa görə başda möhtərəm Prezidentimiz olmaqla şəhidlərimizə, qazilərimizə, veteranlarımıza borcluyuq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin".

    Böyük Qayıdış Keçmiş məcburi köçkün Xocavənd
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    07:09
    Xocavənd sakini: Nəhayət Qarabağa qayıdırıq
    Daxili siyasət
    06:55
    Ağdama qayıdan keçmiş məcburi köçkün: İstərdim bu gün ata-anam da yanımda olsunlar
    Daxili siyasət
    06:51
    Foto
    Ağdam və Xocavəndə növbəti köç karvanları yola salınıb
    Daxili siyasət
    06:24
    ABŞ-nin vitse-prezidenti məxfi UNO materiallarını öyrənmək niyyətindədir
    Digər ölkələr
    05:47
    Vens: Tramp İranla uzunmüddətli müharibəyə yol verməyəcək
    Digər ölkələr
    05:18
    "Binance" haker hücumundan sonra 2,5 milyard dollardan çox aktivi dondurub
    Maliyyə
    04:57
    "Mançester Yunayted"in baş məşqçisi: Mənə heç bir zəmanət lazım deyil
    Futbol
    04:34
    WSJ: Ağ Ev rəhbərinə İrana yeni zərbələrlə bağlı variantlar təqdim edilib
    Digər ölkələr
    03:48
    Venesuelaya yeni xarici işlər naziri təyin edilib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti