    "İnter" vaxtından əvvəl İtaliya çempionu olub

    04 may, 2026
    03:01
    İnter vaxtından əvvəl İtaliya çempionu olub

    Milanın "İnter" komandası evdə "Parma"nı 2-0 hesabı ilə məğlub edərək, futbol üzrə İtaliya A Seriyasında 2025/2026-cı illər mövsümündə vaxtından əvvəl çempionluğunu elan edib.

    "Report"un verdiyi məlumata görə, görüş mayın 3-də Milandakı "San Siro" stadionunda baş tutub.

    Görüşdə qolları Markus Tyuram və Henrix Mxitaryan vurublar.

    Bununla da xallarını 82-yə çatdıran "İnter" sona 3 tur qalmış qızıl medalları təmin edib. Çünki Milan təmsilçisinin turnir cədvəlində ən yaxın izləyicisi "Napoli" ilə (70 xal) arasında 12 xal fərqi var.

    Napoli komandası daha əvvəl "Komo" ilə 0-0 heç-heçə etmişdi və bu da Milan klubuna mövsümün sonuna üç tur qalmış titul qazanmağa imkan verib.

    "İnter" üçün bu çempionluq titulu klub tarixində XXI olub.

    "Интер" досрочно стал чемпионом Италии после победы над "Пармой"

