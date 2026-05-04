"İnter" vaxtından əvvəl İtaliya çempionu olub
- 04 may, 2026
- 03:01
Milanın "İnter" komandası evdə "Parma"nı 2-0 hesabı ilə məğlub edərək, futbol üzrə İtaliya A Seriyasında 2025/2026-cı illər mövsümündə vaxtından əvvəl çempionluğunu elan edib.
"Report"un verdiyi məlumata görə, görüş mayın 3-də Milandakı "San Siro" stadionunda baş tutub.
Görüşdə qolları Markus Tyuram və Henrix Mxitaryan vurublar.
Bununla da xallarını 82-yə çatdıran "İnter" sona 3 tur qalmış qızıl medalları təmin edib. Çünki Milan təmsilçisinin turnir cədvəlində ən yaxın izləyicisi "Napoli" ilə (70 xal) arasında 12 xal fərqi var.
Napoli komandası daha əvvəl "Komo" ilə 0-0 heç-heçə etmişdi və bu da Milan klubuna mövsümün sonuna üç tur qalmış titul qazanmağa imkan verib.
"İnter" üçün bu çempionluq titulu klub tarixində XXI olub.
